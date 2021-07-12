Украина установила позорное достижение на Евро-2020
Сборная Украины имеет наибольшее количество пропущенных мячей среди всех команд Евро-2020
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Сборная Украины стала худшей командой Евро-2020 по числу пропущенных мячей. За 5 матчей Георгий Бущан пропустил 10 голов. Команда не сыграла ни одной встречи "на ноль".
Вслед за Украиной в антирейтнге идут Швейцария, которая пропустила 9 мячей, по 8 голов в Турции, Северной Македонии и Хорватии. Меньше пропустила Англия - 2 мяча.
Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы и добралась до четвертьфинала Евро-2020.
- 11 июля сборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.
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