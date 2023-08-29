Украина установила новый летний максимум потребления электроэнергии: пришлось брать аварийную помощь

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Вчера, 28 августа, был зафиксирован новый летний рекорд – вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%. Это очень высокий показатель ввиду ограниченных из-за ремонтов возможностей электростанций по производству электроэнергии. Укрэнерго было вынуждено для покрытия спроса с 19:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1200 МВт-час", - говорится в сообщении.

На вторник запланирован импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 1638 МВт с максимальной мощностью в отдельные часы до 336 МВт. Экспорта не будет.

После аварийного ремонта в работу вернулись два энергоблока тепловых электростанций, а в аварийный ремонт выведен один. Количество блоков электростанций в работе по-прежнему ограничено.