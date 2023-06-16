Украина установила местонахождение в Венгрии 11 военнопленных
В пятницу, 16 июня, стало известно, что установлено местонахождение 11 пленных защитников, удерживаемых на территории Венгрии
Об этом уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил в telegram.
"Благодаря слаженной работе команды уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор содержала в качестве военнопленных", - говорится в сообщении.
Как отметил Котенко, "в настоящее время установлены фамилии наших героев, маршрут их перемещения в Венгрию, сообщены их родственники и соответствующие правоохранительные органы".
Кроме этого, по словам уполномоченного, "до этого времени о 7 из 11 наших граждан, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений".
РПЦ передала украинских военнопленных Венгрии
Ранее стало известно о том, что российская православная церковь передала Венгрии группу украинских военнопленных "в рамках межцерковного сотрудничества".
Одним из посредников должна была выступить благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного ордена госпитальеров.
Также отмечалось , что целью такой акции является попытка вернуть утраченную легитимность русской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции.
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил , что подтверждения информации о военнопленных нет.
По его словам, украинский МИД связался с венгерскими коллегами и не получил подтверждения ни от внешнеполитического ведомства Венгрии, ни от вице-премьера по вопросам религии Жолта Шемьена, ни от правительства.
Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче военнопленных и отметил, что речь идет о закарпатских венграх.
В свою очередь МИД вызвал временного поверенного, отметив, что Украина не была проинформирована венгерской стороной о передаче военнопленных.
- Каксообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, на конец мая в результате обменов возвращены домой из российского плена уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских. В рамках последнего масштабного обмена , состоявшегося 25 мая, Украина смогла вернуть 106 наших военных – бойцов из Бахмутского направления.
- Позже, 10 июня, стало известно, что Венгрия готовит провокационную пресс-конференцию с пленными, которые ей передала Россия.
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