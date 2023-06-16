Украина установила местонахождение в Венгрии 11 военнопленных

Об этом уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил в telegram.

"Благодаря слаженной работе команды уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор содержала в качестве военнопленных", - говорится в сообщении.

Как отметил Котенко, "в настоящее время установлены фамилии наших героев, маршрут их перемещения в Венгрию, сообщены их родственники и соответствующие правоохранительные органы".

Кроме этого, по словам уполномоченного, "до этого времени о 7 из 11 наших граждан, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений".

РПЦ передала украинских военнопленных Венгрии

Ранее стало известно о том, что российская православная церковь передала Венгрии группу украинских военнопленных "в рамках межцерковного сотрудничества".

Одним из посредников должна была выступить благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного ордена госпитальеров.

Также отмечалось , что целью такой акции является попытка вернуть утраченную легитимность русской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил , что подтверждения информации о военнопленных нет.

По его словам, украинский МИД связался с венгерскими коллегами и не получил подтверждения ни от внешнеполитического ведомства Венгрии, ни от вице-премьера по вопросам религии Жолта Шемьена, ни от правительства.

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче военнопленных и отметил, что речь идет о закарпатских венграх.

В свою очередь МИД вызвал временного поверенного, отметив, что Украина не была проинформирована венгерской стороной о передаче военнопленных.