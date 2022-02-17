Украина усилила проверку транспорта в приграничных с РФ и Беларусью регионах и в местах скопления людей

Об этом передает Укринформ.



"Происходит остановка транспортных средств для проверки граждан... Мы обращаем внимание на области, граничащие с Российской Федерацией и Республикой Беларусь", - заявил Фацевич.



Замглавы Нацполиции отметил, что транспорт проверяют избирательно. Обращают внимание на тот, который имеет иностранную регистрацию. Также проверяют лиц в местах скопления людей, в частности на вокзалах.



Фацевич объяснил, что это "необходимая мера для выявления незаконного обращения оружия и боеприпасов".

Напомним, с 14 по 19 февраля полиция будет работать в усиленном режиме несения службы, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы безопасности украинских граждан.

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