Украина усилила проверку транспорта в приграничных с РФ и Беларусью регионах и в местах скопления людей
Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич сообщил, что правоохранители ужесточили проверку транспорта и лиц возле украинской границы с Беларусью и Россией, а также в местах скопления людей для выявления незаконного оборота оружия и боеприпасов
Об этом передает Укринформ.
"Происходит остановка транспортных средств для проверки граждан... Мы обращаем внимание на области, граничащие с Российской Федерацией и Республикой Беларусь", - заявил Фацевич.
Замглавы Нацполиции отметил, что транспорт проверяют избирательно. Обращают внимание на тот, который имеет иностранную регистрацию. Также проверяют лиц в местах скопления людей, в частности на вокзалах.
Фацевич объяснил, что это "необходимая мера для выявления незаконного обращения оружия и боеприпасов".
- Напомним, с 14 по 19 февраля полиция будет работать в усиленном режиме несения службы, чтобы оперативно реагировать на любые угрозы безопасности украинских граждан.
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