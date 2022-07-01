Украина управляет 45% территории Донецкой области, - Павел Кириленко

Об этом Павел Кириленко заявил в эфире телемарафона.

"Донечина, Луганщина являются самыми горячими точками. Здесь просто необходимо разделять, что на Луганщине основной город – Лисичанск, на который враг продвигается, а в Донецкой области остался и остается, и мы уверены, что остановим врага и в дальнейшем освободим наши оккупированные территории – но сейчас остается под контролем 45%. Это практически половина области, это при том, что треть оккупирована была в течение восьми лет до полномасштабного вторжения", - сказал глава Донецкой ОВД.

По словам Кириленко, обстреливаются практически все населенные пункты Донбасса.

"Обстрелы на территории Донбасса – настолько разрушительны и настолько их много, потому что большая площадь и линия фронта. Обстреливаются фактически все населенные пункты области. Постоянно", - рассказал Павел Кириленко.

30 июня российские оккупанты обстреляли Славянск из кассетных снарядов. По меньшей мере, шесть человек пострадали.

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