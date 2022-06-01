Украина уничтожила состав РФ с боеприпасами на Востоке, также убиты 22 оккупанта

Об этом сообщили в отчете ОТУ "Восход".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход". Сегодня, 31 мая, огнем артиллерии уничтожен склад с боеприпасами российских фашистских вой", - отмечают в ВСУ.

Сегодня, 31 мая, наши воины уничтожили до 22 оккупантов и 1 БТР.

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