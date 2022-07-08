Украина уничтожила 5 складов боеприпасов РФ за 8 июля
За день, 8 июля, украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Уничтожены склады в Херсонской и Донецкой областях.
"Демилитаризация орды за 08.07.22. Горит, пылает! Шахтерск, Донетчина. Новая Каховка, Херсонщина. Снежное, Донетчина. Дебальцево, Донетчина. Донецк, Пролетарский район. В общем: минус 5 складов БК", - написал Братчук.
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