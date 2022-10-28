Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге в Медиацентре "Украина" в Киеве в пятницу.

"И граница со страной-агрессором, и граница с Беларусью, а также участок границы с Молдовой на приднестровском сегменте значительно усилена. Этим направлениям Украина, пограничники и силы обороны в целом уделяют максимум внимания, для того чтобы не допустить обострения ситуации, эскалации, и в случае если будет происходить нагнетание обстановки, дать адекватный ответ", - сказал Демченко.

Он заверил, что пограничники и другие составляющие сил обороны обустроили позиции, построили необходимые инженерные сооружения, заменяли территорию и отработали алгоритм безотлагательного реагирования в случае прямой угрозы.

Спикер ГПСУ отметил, что в настоящее время на границе с Беларусью не фиксируют изменения в обстановке, она остается контролируемой.

"Вооруженные силы Беларуси продолжают меры по прикрытию границы с нашей страной в пределах Брестской и Гомельской областей. Численный состав не меняется, как и характер их действий. Находящиеся на этом направлении подразделения меняются на ротационной основе", - рассказал Демченко.

Он подчеркнул, что создание ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение на территорию Украины из Беларуси, пока не фиксируется.

По данным британской разведки, русские войска переходят в оборону на большинстве участков фронта в Украине.

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