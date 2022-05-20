Украина укрепит границу с Беларусью бетонными плитами, - мэр Житомира Сухомлин
Украинские военные уже хорошо окопались и укрепились возле госграницы, теперь эти позиции будут укрепляться бетоном
Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
По его словам, украинские военные уже хорошо укрепились возле госграницы, теперь эту оборону будут усиливать инженерно-бетонными блоками.
"Здесь будут работать и коммунальные предприятия, и мы собрали мэров городов Житомирской области, распределим между каждым городом часть участка и действительно построим нормальную линию обороны для того, чтобы защитники были защищены бетоном и всем остальным", - рассказал Сухомлин.
- Напомним,
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