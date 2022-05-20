Украина укрепит границу с Беларусью бетонными плитами, - мэр Житомира Сухомлин

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.



По его словам, украинские военные уже хорошо укрепились возле госграницы, теперь эту оборону будут усиливать инженерно-бетонными блоками.

"Здесь будут работать и коммунальные предприятия, и мы собрали мэров городов Житомирской области, распределим между каждым городом часть участка и действительно построим нормальную линию обороны для того, чтобы защитники были защищены бетоном и всем остальным", - рассказал Сухомлин.

Напомним,

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