Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко написал письмо главе американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймону и гендиректору британского HSBC Holdings Ноэлю Квину с просьбой прекратить финансирование компаний, связанных с российской нефтью и продать доли в Газпроме и Роснефти.

В письмах, которые также получили американский Citigroup и французский Crédit Agricole, Устенко обвинил банки в затягивании войны в Украине, поскольку они дают кредиты компаниям, поставляющим российскую нефть. Он также предупредил, что они не будут допущены к участию в восстановлении Украины.

Советник Зеленского заявил, что после войны Министерство юстиции Украины намерено судиться с банками, которые сотрудничали с режимом Путина, в Международном уголовном суде.

"На мой взгляд, они совершают военные преступления, потому что таким образом они помогают путинскому режиму и поддерживают этот режим", - сказал Устенко.

Он напомнил, что доходы от продажи нефти и газа идут на закупку вооружений, которые Россия использует против Украины.

JPMorgan, в ответ на запрос FT, заверил, что играет активную роль в применении западных санкций. Citigroup и Credit Agricole повторили заявления о сворачивании деятельности в России, HSBC отказался от комментариев.

29 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с требованием отключить от SWIFT Газпромбанк, из-за которого получают зарплату российские военные.

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