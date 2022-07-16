Украина угрожает американским и европейским банкам исками за помощь режиму Путина
Украина угрожает банкам JPMorgan, HSBC, Citigroup и Crédit Agricole исками из-за сотрудничества с компаниями, покупающими российскую нефть
Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко написал письмо главе американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймону и гендиректору британского HSBC Holdings Ноэлю Квину с просьбой прекратить финансирование компаний, связанных с российской нефтью и продать доли в Газпроме и Роснефти.
В письмах, которые также получили американский Citigroup и французский Crédit Agricole, Устенко обвинил банки в затягивании войны в Украине, поскольку они дают кредиты компаниям, поставляющим российскую нефть. Он также предупредил, что они не будут допущены к участию в восстановлении Украины.
Советник Зеленского заявил, что после войны Министерство юстиции Украины намерено судиться с банками, которые сотрудничали с режимом Путина, в Международном уголовном суде.
"На мой взгляд, они совершают военные преступления, потому что таким образом они помогают путинскому режиму и поддерживают этот режим", - сказал Устенко.
Он напомнил, что доходы от продажи нефти и газа идут на закупку вооружений, которые Россия использует против Украины.
JPMorgan, в ответ на запрос FT, заверил, что играет активную роль в применении западных санкций. Citigroup и Credit Agricole повторили заявления о сворачивании деятельности в России, HSBC отказался от комментариев.
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29 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с требованием отключить от SWIFT Газпромбанк, из-за которого получают зарплату российские военные.
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