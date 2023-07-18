Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что в течение последней недели как украинская, так и российская армии добились незначительных успехов на разных участках фронта.

Захватчики пытались продвинуться в Кременной, а украинские защитники сосредоточили основные усилия в районе Бахмута. По данным разведки Британии, там российские силы "неустойчивы, но пока держатся".

Эксперты отмечают, что на юге Украина продолжает наступать по меньшей мере по двум направлениям, но вряд ли уже прорвала основные оборонные рубежи РФ. Россияне также продолжают попытки локальных наступлений на юге Донбасса, в частности под Авдеевкой, однако особого успеха там они не имеют.

В частности, в Херсонской области Вооруженные Силы Украины удерживают небольшой плацдарм на левом берегу Днепра возле разрушенного Антоновского моста. В британской разведке считают, что это дополнительный вызов для российского командования, которое озабочено уязвимостью своего юго-западного фланга.

В минобороны Великобритании подчеркивают, что на южном участке фронта Россия, вероятно, ввела режим нормированных обстрелов, пытаясь сохранить свою критически важную способность вести огонь косвенной наводкой.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ уволили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

Впоследствии 12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

13 июля стало известно, что Силы обороны сдерживают наступление войск РФ на Востоке, продвигаются по флангам Бахмута и уничтожают врага на Юге. На следующий день сообщалось , что Силы обороны на Мелитопольском направлении через неделю продвинулись на юг и юго-восток на 1700 м.

15 июля The New York Times отмечало , что ВСУ изменили тактику контрнаступления, сосредоточившись на истощении российских войск с помощью артиллерии и ракет большой дальности, чем на атаки по заминированным полям.

Минобороны сообщило , что по состоянию на 17 июля с начала контрнаступательных действий Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении военные освободили территорию площадью более 30 км. На Мелитопольском и Бердянском направлениях деоккупированными остаются почти 180 км² украинской земли.