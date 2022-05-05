Украина учится управлять вооружением быстрее, чем некоторые правительства принимают решение о его предоставлении, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина переходит на современное оружие и овладевает им быстрее, чем правительства некоторых стран принимают решение о предоставлении вооружения
Об этом он написал в твиттере .
По словам министра, запасы советского оружия уменьшаются, а российская агрессия – нет. Именно поэтому Украина переходит на новое вооружение.
"Нужна учеба, но мы быстро учимся. На самом деле мы учимся управлять современным оружием быстрее, чем некоторым правительствам нужно принять решение о его предоставлении", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
- Пресссекретарь президента Сергей Никифоров заявил , что главными потребностями Украины являются санкции против РФ и оружие.
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