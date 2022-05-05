Украина учится управлять вооружением быстрее, чем некоторые правительства принимают решение о его предоставлении, - Кулеба

Об этом он написал в твиттере .



По словам министра, запасы советского оружия уменьшаются, а российская агрессия – нет. Именно поэтому Украина переходит на новое вооружение.



"Нужна учеба, но мы быстро учимся. На самом деле мы учимся управлять современным оружием быстрее, чем некоторым правительствам нужно принять решение о его предоставлении", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Пресссекретарь президента Сергей Никифоров заявил , что главными потребностями Украины являются санкции против РФ и оружие.

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