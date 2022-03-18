Украина убеждает партнеров ввести полное эмбарго на нефть и газ из РФ, - Витренко
Украина убеждает страны мира ввести полное эмбарго на поставки нефти и газа из России
Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге в Ukraine Media Center, сообщает Укринформ .
"Мы убеждаем своих западных партнеров, что они должны ввести полное эмбарго на российские газ и нефть. Мы говорим о том, что должны быть применены так называемые "эскроу-счета" - механизм, когда РФ не может получать средства от экспорта газа и нефти" , – сказал Витренко.
По его словам, перед этим должны быть введены вторичные санкции: полное отключение от SWIFT всех российских банков, введение санкций против центробанка РФ.
Витренко отметил, что западные страны стали серьезнее относиться к необходимости ограничить потребление российских энергоносителей, однако мер пока мало.
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