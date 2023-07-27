Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Украина, ты не должна нас благодарить!
OPINION

Украина, ты не должна нас благодарить!

Марк Диксон
27 июля, 2023 четверг
14:04
Мнение

На прошлой неделе, когда я путешествовал поездом в Киев, украинка поблагодарила меня за поддержку ее страны

Я сказал ей, что она ошибается: на самом деле мир должен благодарить Украину. "Мы даем оружие, но вы жертвуете жизнями", - объяснил я. На смену ее удивлению пришла определенная часть гордости.

Недавний призыв политиков из Великобритании и Соединенных Штатов, чтобы Украина была благодарна, свидетельствует об ограниченном взгляде, поскольку он пренебрегает нынешним экзистенциальным риском для западной демократии и игнорирует мужество Украины в борьбе с самой современной угрозой демократии. На саммите НАТО во вторник министр обороны Великобритании Бен Уоллес и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан призвали Украину проявить больше благодарности, причем Уоллес отметил, что Великобритания не является онлайн-супермаркетом для оружия.

Читайте также: В мире из мощи остались только мы

Уоллес и Салливан ошибаются. Да, Украина вынуждена бороться за свою жизнь, свободу и даже свое существование как независимой нации. Однако она также воюет с режимом, угрожающим всем тем ценностям, которые определяют нас как людей свободного мира. Следовательно, каждая капля украинской крови проливается ради общего блага.

В такой взаимосвязанной ситуации кто кого действительно должен благодарить? Как мы измеряем, в каком направлении должна идти эта благодарность?

Мы можем ответить на это, применив финансовую концепцию "рентабельности инвестиций", или же, в контексте борьбы украинского народа, "рентабельности жертвы". Мы можем посчитать жертвы Украины и сравнить их с отдачей для этой страны. А потом посчитать рентабельность, которую приносит Западу его "украинская инвестиция". По таким подсчетам у Запада очень неплохая отдача для демократии за очень скромную жертву - "рентабельность жертвы" точно не меньше, чем та, которую получила Украина.

Читайте также: Почему Украине повезло?

Или мы можем просто спросить: кто сделал больше для другого? Ответ тот же — Украина. Эта страна, сместив глобальный баланс автократии и демократии в правильном направлении, сделала для Запада хотя бы столько же, сколько Запад сделал для Украины.

Я могу согласиться с тезисом, что в своей жертве, мужестве и решительности Украина прежде всего мотивирована собственным выживанием, а не помощью другим демократическим нациям. Однако мы также можем сказать, что и другие нации помогают Украине, чтобы их собственные ценности имели больше шансов не превратиться в пепел. Владимир Зеленский вполне справедливо отметил, что Россия является общим врагом всех демократических стран и народов. Мы не должны забывать, что именно из-за того, как сложились карточки истории, ответственность противостоять Путину легла на Украину.

Читайте также: В победу Украины поверили инвесторы

Если есть смысл в обсуждении "баланса благодарности", то он состоит в том, чтобы отметить, что помощь Запада не является чисто альтруистической или разновидностью благотворительной деятельности. Если мы соглашаемся, что мы делаем одно дело, то на самом деле нет необходимости в благодарности в любом направлении.

Когда будет писаться история 21-го века, и если она окажется историей о победе демократии и свободе для Homo Sapiens, станет очевидным, что страна, которая противостояла Путину и удивила мир, помогая нам не избежать упадка ценностей на планете, не должна была никому благодарить .

Мы не должны ожидать благодарности от Давида, пока он уничтожает Голиафа ради общего блага.

Если бы только на Западе было больше консенсуса по поводу угрозы, которую представляет этот Голиаф, мы могли бы сосредоточиться на том, как довести дело до конца, а не на том, сколько помощи мы можем оказать.

На самом деле, если риск не сделать достаточно, может привести к потере самой свободы как таковой, это не время считать копейки.

Поскольку лидеры демократий нуждаются в поддержке своих избирателей, они должны донести до людей то, что мы не можем бороться полусилами, поскольку это касается наших ценностей.

В следующий раз, когда украинец поблагодарит меня, я не стану благодарить в ответ. Я просто объясню, что ни один цивилизованный человек не должен благодарить другого за общую попытку спасти цивилизацию.

Источник

Об авторе. Марк Диксон, основатель Агентства Нравственного Рейтинга 14 июля 2023 года. Основал и руководит Агентством, целью которого является выход западных компаний из России, вывод Россией войск из Украины и смена политического лидера Путина в России. Для достижения этого он использует систему стандартизированного рейтингования, измеряя взаимодействие компаний с Россией, а затем называя их и публично осуждая, пока они не покинут эту страну.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Украина
санкции против России
Война с Россией
США
помощь Украине
Великобритания
оружие для Украины
Читайте также:
збита ракета, Київ 9 травня
26 июля, 2023 среда
Украинская ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты в Винницкой области
26 июля, 2023 среда
Из регионов РФ начали возвращать "эвакуированных" украинцев в оккупированный Мариуполь, но им негде жить, - Андрющенко
ЗСУ, контрнаступ
27 июля, 2023 четверг
ВСУ начали механизированную операцию в Запорожской области и прорвали оборонные позиции РФ, - ISW
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.99
    Покупка 36.99
    Продажа 37.72
  • EUR
    Покупка 41.08
    Продажа 42.08
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
27 июля
14:49
Украина вернула еще одного ребенка из оккупированного Мариуполя
14:48
МИД Украины отозвало из Южной Кореи дипломата, устроившего драку в баре в Сеуле
14:45
Харлан на ЧМ по фехтованию победила россиянку, которая после поражения устроила провокацию
14:43
В Южной Америке массово вымирают пингвины. Гипотезы ученых
14:33
НБУ
Нацбанк снизил учетную ставку до 22% годовых
14:24
ПЦУ официально утвердила переход на новый юлианский календарь
14:08
Эксклюзив
Поймут, что это конец: в Минобороны заявили, что работают над инструментами поражения кораблей РФ на разных дистанциях
14:07
Благодаря медикам 82% раненых и больных военных возвращаются в строй, - Маляр
14:00
Руководителя областного ТЦК Ривненщины задержали по подозрению в избиении военного
13:50
В Украине продлили действие военного положения и мобилизации на три месяца
13:47
Путин заявил, что РФ готова заменить украинское зерно и бесплатно поставлять его в страны Африки
13:46
Новости компаний
Что нас ожидает в новой линейке iPhone 15
13:43
Украина осудила государственный переворот в Нигере
13:36
Верховная Рада одобрила отставку Ткаченко с должности министра культуры
13:27
Эксклюзив
детка
В Украине катастрофически падает рождаемость, демографическая ситуация критическая, - профессор кафедры акушерства и гинекологии Хмиль
13:25
Новости компаний
Компания Ferrexpo внедряет в производственный процесс инициативы из собственного Банка идей
13:21
ВР поддержала прекращение полномочий депутата Аристова
13:10
Samsung Electronics продолжит сокращать производство чипов после потери $7 млрд
13:00
Оккупационная власть Крыма закрыла доступ на Арабатскую косу, соединяющую полуостров с Херсонщиной
12:52
Оккупанты угрожают работникам аптек на Запорожье, которые отказываются давать лекарства с содержанием наркотических веществ
12:38
Эксклюзив
Бывший военнопленный из Оленовки: Я был готов к любым коварным планам, но такого теракта не ожидал
12:38
Ким Чен Ын в КНДР показал Шойгу запрещенные резолюцией Совбеза ООН баллистические ракеты, - Reuters
12:29
Россияне за сутки обстреляли 13 областей Украины, 3 человека погибли, 18 ранены. Ситуация по регионам
12:20
В России упал вертолет Ми-8: шесть погибших и семь пострадавших
12:16
Руководитель Музея Голодомора готовит иск в суд из-за травли
12:07
Космический аппарат NASA откорректировал курс, чтобы приблизиться к Земле для передачи образца астероида
12:01
OPINION
Соратник Мураева дальше учит нас "любить родину"
11:49
Обновлено
Зеленский провел выездную Ставку в Днепре: говорили о защите неба и ситуации на фронте
11:29
Число жертв атаки РФ на Одессу 23 июля возросло до двух
11:09
Ллойд Остин
"Украина хорошо подготовлена, имеет ряд вариантов и продолжит давить": Остин о контрнаступлении ВСУ
11:03
ФСБ
ФСБ заявила, что обнаружила следы взрывчатки на судне из Турции, следовавшем в РФ
10:56
СБУ задержала харьковчанина, обвиняемого в подготовке ракетной атаки на город
10:54
Обзор
Украина начала новый толчок контрнаступления, а Вагнер увеличивает опасения атак на границе с Беларусью. Акценты мировых СМИ 27 июля
10:43
В Черном море враг держит ракетоноситель с 4 "калибрами"
10:39
Эксклюзив
Враг немного поддавливает с севера в Серебрянском лесничестве в Луганской области, - офицер Нацгвардии Дорошенко
10:29
"Ворскла" - "Дила": где и когда смотреть матч Лиги конференций
10:29
Томоко Акане
МВД России объявило в розыск судью МКС, выдавшую ордер на арест Путина
10:27
NASA признали одним из лучших работодателей США для женщин в 2023 году
10:23
доллар
Доллар и евро подорожали в обменниках: курс валют на 27 июля
10:15
Ирина Геращенко
"Европейская Солидарность" за возобновление существующего законодательства об е-декларировании, которое ввела наша команда", – Ирина Геращенко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV