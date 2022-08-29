Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра Украина – Тунис состоится 29 августа в Катовице (Польша) и начнется в 21:30. Вживую игру можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и региональных каналах Общественного.

Мужская сборная Украины попала в финальную часть ЧМ после перерыва в 24 года. В стартовом матче турнира украинцы проиграли двукратным чемпионам Европы из Сербии – 0:3.

Тунис начал выступления с победы над Пуэрто-Рико – 3:0.

В следующий раунд чемпионата мира выйдут две первые команды из группы и четыре сборные с лучшими показателями, которые финишируют третьими.

ЧМ-2022 по волейболу

Мужчины

Группа A. 2-й тур

Украина – Тунис

Катовице, Польша

29 августа, 21:30

Прямая трансляция на УНИАН и региональных каналах Общественного

27 августа сборная Украины проиграла Сербии в 1-м туре чемпионата мира по волейболу.

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