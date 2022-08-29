Украина - Тунис: где и когда смотреть матч ЧМ по волейболу
В понедельник, 29 августа, мужская сборная Украины проведет против Туниса второй матч финальной части чемпионата мира по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра Украина – Тунис состоится 29 августа в Катовице (Польша) и начнется в 21:30. Вживую игру можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и региональных каналах Общественного.
Мужская сборная Украины попала в финальную часть ЧМ после перерыва в 24 года. В стартовом матче турнира украинцы проиграли двукратным чемпионам Европы из Сербии – 0:3.
Тунис начал выступления с победы над Пуэрто-Рико – 3:0.
В следующий раунд чемпионата мира выйдут две первые команды из группы и четыре сборные с лучшими показателями, которые финишируют третьими.
ЧМ-2022 по волейболу
Мужчины
Группа A. 2-й тур
Украина – Тунис
Катовице, Польша
29 августа, 21:30
Прямая трансляция на УНИАН и региональных каналах Общественного
- 27 августа сборная Украины проиграла Сербии в 1-м туре чемпионата мира по волейболу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.36Продажа 40.39
- Актуальное
- Важное