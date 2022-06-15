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Главная война с Россией Украина требует все гаубицы США, а военные на Азоте удерживают гражданских: подборка российских фейков на 15 июня

Украина требует все гаубицы США, а военные на Азоте удерживают гражданских: подборка российских фейков на 15 июня

15 июня, 2022 среда
08:34
война с Россией

Российская пропаганда распространяет фейки, якобы Украина требует всех гаубиц М777, находящихся в США

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО телеграмм.

Утром 15 июня российская пропаганда, ссылаясь на The Guardian, распространяет дезинформацию, якобы "Украина требует поставки всех гаубиц М777, которые есть в США".

Далее пропагандисты резюмируют: "заявления проходят на фоне того, как артиллерия ВСУ неизбежно проигрывает, а обстрелы Донецка свидетельствуют о том, что украинцы пытаются отвлечь внимание артбатарей России от "перемалывания" ВСУ на фронте".

Еще одна распространяемая Россией дезинформация касается завода "Азот", отмечает Центр.

"Помощник главы мВС" ТОТ Луганской области в.киселев заявил: "украинские формирования на заводе "Азот" в Северодонецке уже длительное время насильно удерживают гражданских лиц – в заложниках сейчас находятся около 1,2 тыс. человек, в том числе и дети", – указали в Центре.

Согласно сообщению, 15 июня российская пропаганда также распространяет манипуляцию смертности среди украинских военных.

"Российская пресса сообщает, что "в Украине как грибы после дождя растут деревянные кресты на могилах солдат. Личности многих похороненных военных не установлены – уровень потерь ВСУ, скорее всего, просто не оставляет времени на их установление", – отметил Центр.

  • 14 июня среди распространяемых РФ фейков Центр отмечал "угрозы" со стороны России отозвать признание независимости нескольких стран.

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пропаганда
фейк
информационная война
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