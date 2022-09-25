Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Украина требует срочного созыва Совбеза ООН по фиктивным референдумам России на оккупированных территориях Украины. Россия должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН", - пишет Николенко.

24 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон осуждает псевдореферендумы и никогда не признает аннексию украинских территорий Россией

Также представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Анкара не будет признавать результаты псевдореферендумов о присоединении Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей к России.

Представители России, Белоруссии, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того и ЮАР стали наблюдателями псевдореферендума на Донбассе, Запорожье и Херсонщине.

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