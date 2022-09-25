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Украина требует срочного проведения Совбеза ООН по псевдореферендуму

25 сентября, 2022 воскресенье
00:33
война с Россией

Украина направила запрос на срочный созыв Совбеза ООН по псевдореферендуму РФ на оккупированных территориях

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Украина требует срочного созыва Совбеза ООН по фиктивным референдумам России на оккупированных территориях Украины. Россия должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН", - пишет Николенко.

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