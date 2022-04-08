Украина требует полного эмбарго на нефть и газ и отключения всех банков от SWIFT, - Зеленский
Мы знаем, кто постоянно пытается смягчить санкционные предложения и сделаем все, чтобы в Европе наконец-то поняли, что в любом случае придется вводить действительно принципиальные и действительно сильные санкции
Об этом в вечернем обращении рассказал Владимир Зеленский.
"Во время встречи с представителями ЕС отметил, что имеющихся санкций мало и нужно еще усилить давление на Россию. Нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть и газ. Ведь именно энергетический экспорт обеспечивает львиную долю доходов России и позволяет ей верить в свою безнаказанность, позволяет надеяться, что мир проигнорирует военные преступления российской армии", – сообщил президент.
Украина этого не допустим, не допустят все в мире, у которых смелость, как украинцы противостоять тирании.
"Нужно также отключить полностью от глобальной сети российские банки, не отдельные из них, а все всю банковскую систему России. Не может быть, что наибольшая глобальная угроза находит пути к глобальному богатству. В этом контексте оцениваем и новый пакет санкций, который сегодня объявлен ", - добавил глава государства.
И сразу подчеркнул, что считает неправильным то качество, с которым некоторые сегодня относятся к России.
"Мы знаем, кто постоянно пытается смягчить санкционные предложения и сделаем все, чтобы в Европе наконец-то поняли, что в любом случае придется вводить действительно принципиальные и действительно сильные санкции. Мы знаем всех, кто тормозит эти решения, но уверены, что и эти политики, и эти страны изменят свою позицию под давлением всего того, что Россия делает против Украины и свободы в Европе», – подчеркнул Владимир Зеленский.
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