Украина требует от РФ предоставить коридор для эвакуации женщин и детей с территорий возле ЗАЭС, - Верещук
Люди массово обращаются к правительству Украины за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию.
Об этом вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила во время общения с журналистами на французском телеканале LCI.
"Ситуация вокруг крупнейшей АЭС в Европе из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии продолжает оставаться напряженной. В частности, сегодня обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего ее энергоблока. Мирные граждане из окрестных населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться", — сообщила Ирина Верещу.
"Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся в РФ с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!" – сказала вице-премьер-министр.
Верещук констатировала, что Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры.
Впрочем, Украина не прекратит попыток помочь своим гражданам уехать в безопасные места, подчеркнула Ирина Верещук.
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