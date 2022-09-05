Об этом вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила во время общения с журналистами на французском телеканале LCI.

"Ситуация вокруг крупнейшей АЭС в Европе из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии продолжает оставаться напряженной. В частности, сегодня обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего ее энергоблока. Мирные граждане из окрестных населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться", — сообщила Ирина Верещу.

"Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся в РФ с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!" – сказала вице-премьер-министр.

Верещук констатировала, что Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры.

Впрочем, Украина не прекратит попыток помочь своим гражданам уехать в безопасные места, подчеркнула Ирина Верещук.

В вечернем обращении 5 сентября президент Зеленский заявил, что Запорожская станция вторично оказалась в шаге от радиационной катастрофы из-за российской пропаганды.

Укргидрометцентр спрогнозировал новую вероятность перемещения радиации при условной аварии на Запорожской АЭС.

5 сентября в Энергоатоме заявили, что из-за обстрелов россиян была отключена последняя линия, соединяющая ЗАЭС с энергосистемой.