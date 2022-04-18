Украина требует от РФ гумкоридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских, – Верещук
Украина требует от России открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск из-за обострения ситуации
Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в телеграм.
"Из-за обострения ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству РФ: мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц", – написала она на русском языке.
Кроме того, Украина требует отдельный срочный гумкоридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских.
"Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления", – отметила Ирина Верещук.
- Напомним, 18 апреля гуманитарные коридоры не будут открываться - оккупанты не прекращают обстрелы.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил , что началось наступление, и призвал людей немедленно эвакуироваться из области. По состоянию на 11:00 сообщил , что россияне захватили Кременную и убили несколько гражданских, эвакуация невозможна.
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