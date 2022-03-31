Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире телемарафона, сообщает Укринформ .

Андрей Дещица рассказал, что переговоры также проводятся и с Литвой, Латвией и Эстонией о полном закрытии границ с РФ. "Я думаю, что если такие решения будут приняты, то и без решения Европейского Союза какие-либо поставки в Россию будут полностью заблокированы", - отметил посол Украины в Польше.

Ранее страны Балтии и Польша призвали закрыть европейские автодороги для грузов РФ и Белоруссии.

В то же время Польша, Словения и Чехия предложили план спасения Украины из 10 пунктов.

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