Украина требует от Германии прекратить работу газопровода "Северный поток - 1"

Об этом заявил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы направили вместе с Нафтогазом обращение к министерству экономики Германии и немецкому регулятору о приостановке работы Северного потока - 1. Это тот газопровод, который сейчас работает. Основная идея этого письма заключается в том, что 20 мая 2020 года ему были даны исключения из немецкого законодательства и эти исключения базировались на том, что этот газопровод будет способствовать укреплению безопасности поставок газа в Европу, принципам рыночной конкуренции, энергетической солидарности Европы", - отметил Макогон.

В то же время, по его словам, сейчас можно увидеть, что Россия фактически полностью нарушает такие принципы.

Так, в частности, известно, что Россия фактически создала искусственный газовый дефицит в прошлом году. Страна-агрессор в одностороннем порядке настаивает на оплате за газ в рублях, в одностороннем порядке приостановила поставки газа в Польшу и ряд европейских стран.

Также РФ фактически начала военную агрессию против Украины, захватила часть территорий, в том числе на которых расположены объекты газотранспортной системы.

"Мы считаем, что от этого не пострадают европейские потребители, потому что сейчас существует достаточно свободных мощностей для транзита газа из России в Германию, в том числе украинская система, и мы готовы к введению полного эмбарго на российский газ – мы готовы транспортировать газ в европейские. потребителей вместо Северного Потока – 1", – говорит Макогон.

Отметим, что Нафтогаз готовится к суду против Газпрома из-за невыполнения условия "качай или платы" и может вернуться к претензиям на $12,2 млрд.

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