Украина требует от Австрии выдать судью Тупицкого, - СМИ
Украина направила правительству Австрии ходатайство о выдаче бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Министерство юстиции Украины направило компетентным органам Республики Австрия ходатайство о выдаче Украине экс-председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, по линии Интерпола выставлена "красная карточка" для задержания Тупицкого", - говорится в сообщении.
По данным информагентства, соответствующий запрос в конце сентября направил столичный Подольский райсуд.
"Подольский районный суд Киева 26 сентября направил ходатайство через Киевскую городскую прокуратуру в Минюст о выдаче Тупицкого. 30 сентября ходатайство суда о выдаче Тупицкого Министерство юстиции Украины направило на исполнение компетентным органам Республики Австрия", - рассказал собеседник Интерфакса.
Он также сообщил, что также по линии Интерпола Государственное бюро расследований направило "красное уведомление" для задержания Тупицкого.
"Ожидается ответ Генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого", - добавил источник.
Известно, что в мае 2013 года беглый президент Виктор Янукович по своей квоте назначил его судьей Конституционного Суда. В 2018–19 годах Тупицкий был заместителем председателя КСУ, а в сентябре 2019-го назначен председателем на три года.
Осенью 2020 года Государственное бюро расследований заявило, что расследует ряд уголовных дел, по которым проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также ГБР расследовало самовольное занятие земельного участка на территории Крыма, а также госизмену председателя Конституционного Суда Украины.
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