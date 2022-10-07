Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Министерство юстиции Украины направило компетентным органам Республики Австрия ходатайство о выдаче Украине экс-председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, по линии Интерпола выставлена "красная карточка" для задержания Тупицкого", - говорится в сообщении.

По данным информагентства, соответствующий запрос в конце сентября направил столичный Подольский райсуд.

"Подольский районный суд Киева 26 сентября направил ходатайство через Киевскую городскую прокуратуру в Минюст о выдаче Тупицкого. 30 сентября ходатайство суда о выдаче Тупицкого Министерство юстиции Украины направило на исполнение компетентным органам Республики Австрия", - рассказал собеседник Интерфакса.

Он также сообщил, что также по линии Интерпола Государственное бюро расследований направило "красное уведомление" для задержания Тупицкого.

"Ожидается ответ Генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого", - добавил источник.

Известно, что в мае 2013 года беглый президент Виктор Янукович по своей квоте назначил его судьей Конституционного Суда. В 2018–19 годах Тупицкий был заместителем председателя КСУ, а в сентябре 2019-го назначен председателем на три года.

Осенью 2020 года Государственное бюро расследований заявило, что расследует ряд уголовных дел, по которым проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также ГБР расследовало самовольное занятие земельного участка на территории Крыма, а также госизмену председателя Конституционного Суда Украины.

28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного Суда сроком на два месяца.

24 марта отстраненного председателя Конституционного Суда увидели и сфотографировали в Вене .

27 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что бывший глава Конституционного Суда Александр Тупицкий должен был принять участие в возвращении в "легитимное поле" экс-президента Украины Виктора Януковича.

29 июля суд заочно арестовал экс-председателя КСУ Тупицкого, теперь можно организовать его экстрадицию из Австрии.

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