Украина требует миротворцев ООН для защиты критической инфраструктуры, - Офис президента
Украина обратилась в Совет безопасности ООН по внедрению миротворческого контингента для охраны объектов критической промышленной инфраструктуры
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, информирует Еспресо.TV.
"Учитывая угрозу для критических объектов инфраструктуры в Украине (атомные станции, объекты химической промышленности), мы обратились в Совет безопасности ООН по внедрению миротворческого контингента для охраны этих объектов. Не может страна-агрессор это блокировать", - сказал он. Сибига.
Он добавил, что также ведется работа по лишению России права голоса в Совбезе ООН.
Также, по словам Сибиги, сегодня президент Украины подписал указ о создании специальной юридической группы, которая будет обеспечивать иски Украины в международных юрисдикциях по военным преступлениям РФ и квалификацию их как геноцида украинского народа. Эта группа уже сформирована.
"Готовятся соответствующие иски. Группа уже приступила к юридическим процедурам. Поэтому наказание для РФ обязательно будет", - отметил он.
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