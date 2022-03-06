Украина требует миротворцев ООН для защиты критической инфраструктуры, - Офис президента

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, информирует Еспресо.TV.

"Учитывая угрозу для критических объектов инфраструктуры в Украине (атомные станции, объекты химической промышленности), мы обратились в Совет безопасности ООН по внедрению миротворческого контингента для охраны этих объектов. Не может страна-агрессор это блокировать", - сказал он. Сибига.

Он добавил, что также ведется работа по лишению России права голоса в Совбезе ООН.

Также, по словам Сибиги, сегодня президент Украины подписал указ о создании специальной юридической группы, которая будет обеспечивать иски Украины в международных юрисдикциях по военным преступлениям РФ и квалификацию их как геноцида украинского народа. Эта группа уже сформирована.

"Готовятся соответствующие иски. Группа уже приступила к юридическим процедурам. Поэтому наказание для РФ обязательно будет", - отметил он.



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