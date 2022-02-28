Украина требует исключить Россию из Интерпола

Об этом написал министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.



Он отметил, что РФ использует инструменты Интерпола для прикрытия преступлений.

"Россия должна быть исключена из состава организации INTERPOL за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в Украине. Мы призываем Исполнительный совет немедленно принять решение", - заявил Монастырский.