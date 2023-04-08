Украина тратит втрое меньше снарядов, чем РФ, - The Washington Post
Даже в условиях дефицита ВСУ выпускают около 7 700 снарядов в день или примерно по одному каждые шесть секунд
Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что украинцы, как и армия РФ, испытывают острый дефицит боеприпасов. В ситуации снарядного голода предпочтение получает тот, кому удастся сэкономить большее количество боеприпасов. При этом источники издания отмечают, что даже при дефиците Украина выпускает около 7 700 снарядов в день, или примерно по одному каждые шесть секунд. В то же время Россия стреляет больше – по некоторым оценкам, втрое.
"Чтобы не отставать от противника и при этом экономить боеприпасы, украинские военные теперь более разборчивы в выборе целей, часто предпочитая технику, а не небольшие группы пехоты. Точность является ключевым фактором, потому что промахи означают потраченные напрасно снаряды", - говорится в сообщении .
Кроме того, The Washington Post обращает внимание, что запасы ВСУ все же заканчиваются, хотя западные страны пытаются нарастить производство. Иногда третья страна, дружественная Украине, закупает снаряды через посредника и затем тайно поставляет их Киеву, чтобы избежать для себя политических последствий.
- Норвегия и Дания будут сотрудничать для предоставления Украине 8 тыс. артснарядов. Осло отправит 155-мм артиллерийские снаряды, а Копенгаген – соответствующие взрыватели.
- Болгария через посредников может передать Украине старых боеприпасов на €175 млн. Такое количество способно изменить ход событий на фронте.
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