Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что украинцы, как и армия РФ, испытывают острый дефицит боеприпасов. В ситуации снарядного голода предпочтение получает тот, кому удастся сэкономить большее количество боеприпасов. При этом источники издания отмечают, что даже при дефиците Украина выпускает около 7 700 снарядов в день, или примерно по одному каждые шесть секунд. В то же время Россия стреляет больше – по некоторым оценкам, втрое.

"Чтобы не отставать от противника и при этом экономить боеприпасы, украинские военные теперь более разборчивы в выборе целей, часто предпочитая технику, а не небольшие группы пехоты. Точность является ключевым фактором, потому что промахи означают потраченные напрасно снаряды", - говорится в сообщении .

Кроме того, The Washington Post обращает внимание, что запасы ВСУ все же заканчиваются, хотя западные страны пытаются нарастить производство. Иногда третья страна, дружественная Украине, закупает снаряды через посредника и затем тайно поставляет их Киеву, чтобы избежать для себя политических последствий.