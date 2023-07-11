Об этом говорится в телеграме главы государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит открытость, но, по его словам, прямо сейчас на полях саммита ведется обсуждение формулировок по приглашению в Альянс, в которых Украина не участвует.

"Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор.

Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Потому что это уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, на пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины", - пишет он.

Президент подчеркнул, что отсутствие временных рамок относительно приглашения и членства Украины является абсурдным и возмутился наличием определенных "условий" для этого.

"Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины… Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса", - говорится в сообщении.

Глава государства отмечает, что неопределенность союзников будет только мотивировать РФ продолжать террор и заявил, что обсудит это во время саммита.

"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я буду откровенно обсуждать это на саммите", - добавил Зеленский.

Реакция Белого дома на заявление Зеленского

Позже координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал заявление Зеленского и отметил, что Украина все еще должна выполнить требования, прежде чем сможет присоединиться к НАТО. Он также заявил, что Украина не сможет вступить в Альянс, пока находится в состоянии войны.

"Мы верим, что НАТО – это будущее Украины. Я имею в виду то, о чем Альянс договорился еще в 2008 году. Сейчас есть некоторые реформы – должное управление, верховенство права, политические реформы – над которыми Украина должна работать, и мы понимаем, что трудно работать над некоторыми из этих реформ, когда ты находишься в состоянии войны. Конечно, они сейчас воюют. Следовательно, членство в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это приведет к войне НАТО с Россией", - говорит он.

Несмотря на это, Кирби признал разочарование Зеленского.

"Да, есть разочарование, есть желание быстро закончить эту войну, и все это мы понимаем. Конечно, мы разделяем многие из этих беспокойств", - добавил представитель Белого дома.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит лидеров стран НАТО. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов выразил уверенность, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил , что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна окажет поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины - в Европейском Союзе и НАТО. Впоследствии посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя. Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все. В то же время американский президент сказал, что считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны против РФ.

В воскресенье, 9 июля, стало известно, что США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО. А 10 июля Столтенберг и Науседа предварительно подтвердили договоренность Альянса об отмене Плана действий по членству для будущего вступления Украины в НАТО.

Накануне саммита Столтенберг заявил, что Зеленский присоединится к участникам саммита на инаугурационном заседании Совета Украина – НАТО.