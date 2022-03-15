Украина таки примет участие в Евровидении
Украина отправит песню KALUSH Orchestra организаторам Евровидения и планирует выступить в финале в случае победы над оккупантами.
Об этом сообщила страница Евровидения Украины.
"Наше сильное и невероятное государство таки примет участие на Евровидении 2022! Несмотря на боевые действия, группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление в безопасном месте, которое будет отправлено организаторам песенного конкурса, а в случае нашей победы над оккупантами до мая, наша делегация отправится в Италии и споет вживую на всю Европу!", - говорится в сообщении.
- Напомним, финал к Евровидению 2022 завершился скандалом. Победительницей жюри определили Алину Паш. Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве. Впоследствии Алина Паш сняла свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении-2022, оргкомитет нацотбора поддержал это решение.
- 22 февраля стало известно, что Украину на Евровидении представит KALUSH Orchestra .
- 3 марта группа заявила, что отложила подготовку к Евровидению , ребята занимаются волонтерством, а Ковер присоединился к добровольческому батальону, чтобы защищать родную землю с оружием в руках.
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