Украина сыграла вничью с Германией в дебютном матче Реброва

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Для сборной Украины игра в Бремене стала первой под руководством нового главного тренера Сергея Реброва. Он заменил на этом посту Руслана Ротаня, под руководством которого национальная команда начала отбор Евро-2024 и проиграла в стартовом матче Англии (0:2). Для сборной Германии матч с Украиной был 1000-м в истории.

Сборная Украины неудачно начала матч и пропустила уже на 6-й минуте, когда забил Никлас Фуллькруг. Несмотря на это, на перерыв команда Сергея Реброва ушла с преимуществом в счете. На 19-й минуте забил Виктор Цыганков. Еще через 4 минуты Антонио Рюдигер после удара Михаила Мудрыка отправил мяч в свои ворота.

Вскоре после перерыва Цыганков сделал дубль и сделал положение хозяев поля еще более сложным.

Германия не сдалась и сумела сравнять счет. Кай Гаверц на 83-й минуте сократил отставание, а в компенсированное время заработал пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Йозуа Киммих.

Сборная Украины сыграла с Германией вничью 3:3.

Следующие две игры сборная Украины проведет в квалификации Евро-2024. 16 июня команда Реброва встретится в Скопье с Северной Македонией, а 19 июня сыграет в словацкой Трнаве против Мальты. Также соперником наших футболистов по квалификации является Италия.

Товарищеский матч

12 июня

Бремен, Германия

Германия – Украина 3:3

Голы: Фуллькруг, 6, Гаверц, 83, Киммих, 90+1 (пен.) – Цыганков, 19, 56, Рюдигер, 23 (авт.)

Германия : Трапп Рюдигер, Гинтер, Шлоттербек, Вольф (Гофманн, 62), Горецка (Мусиала, 62), Киммих, Раум, Брандт, Фуллькруг, Сане

Украина : Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Мыколенко (Соболь, 78), Цыганков, Степаненко (Игнатенко, 65), Судаков, Мудрык (Пихаленок, 78), Ярмоленко (Малиновский, 65), Довбык (Ванат, 65)

Предупреждение : Малиновский, 90