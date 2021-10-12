Украина сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в отборе ЧМ-2022
В отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины удачно начала матч на "Арене Львов" и повела в счете на 15-й минуте. Виктор Цыганков ворвался в штрафную слева и прострелил на дальнюю штангу на Андрея Ярмоленко, который переправил мяч в ворота.
Босния и Герцеговина отыгралась на 77-й минуте, когда после передачи Мирослава Стевановича справа в одно касание, из пределов штрафной точно пробил Анел Ахмедходжич.
Украина сыграла с Боснией и Герцеговиной вничью 1:1 , набрала 9 очков и занимает в группе D второе место. Боснийцы с 7 пунктами на четвертой позиции. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан имеет 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
Заключительный матч группового раунда отбора ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 16 ноября в Зенице также против Боснии и Герцеговины.
ЧМ-2022
Отборочный турнир
Группа D
12 октября
Украина - Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Ярмоленко, 15 - Ахмедходжич, 77
Украина: Пятов, Тимчик, Забарний, Матвиенко, Кривцов, Соболь, Ярмоленко (Зубков, 82), Степаненко, Цыганков (Булеца, 82), Шапаренко (Сидорчук, 72), Яремчук (Сикан, 72)
Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Колашинац, Хаджиахметович, Стеванович, Гояк (Прцич, 58), Налич (Сарич, 58), Джеко, Превляк (Демирович, 83)
Предупреждения: Чивич, 11; Ахмедходжич, 19; Превляк, 63
- Напомним, 12 октября в другом матче группы D сборная Финляндии победила Казахстан .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.63
- Актуальное
- Важное