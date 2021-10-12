Украина сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в отборе ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины удачно начала матч на "Арене Львов" и повела в счете на 15-й минуте. Виктор Цыганков ворвался в штрафную слева и прострелил на дальнюю штангу на Андрея Ярмоленко, который переправил мяч в ворота.

Босния и Герцеговина отыгралась на 77-й минуте, когда после передачи Мирослава Стевановича справа в одно касание, из пределов штрафной точно пробил Анел Ахмедходжич.

Украина сыграла с Боснией и Герцеговиной вничью 1:1 , набрала 9 очков и занимает в группе D второе место. Боснийцы с 7 пунктами на четвертой позиции. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан имеет 3 очка и замыкает турнирную таблицу.

Заключительный матч группового раунда отбора ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 16 ноября в Зенице также против Боснии и Герцеговины.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Группа D

12 октября

Украина - Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Ярмоленко, 15 - Ахмедходжич, 77



Украина: Пятов, Тимчик, Забарний, Матвиенко, Кривцов, Соболь, Ярмоленко (Зубков, 82), Степаненко, Цыганков (Булеца, 82), Шапаренко (Сидорчук, 72), Яремчук (Сикан, 72)

Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Колашинац, Хаджиахметович, Стеванович, Гояк (Прцич, 58), Налич (Сарич, 58), Джеко, Превляк (Демирович, 83)

Предупреждения: Чивич, 11; Ахмедходжич, 19; Превляк, 63