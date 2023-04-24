Украина сыграет следующие матчи отбора Евро-2024 под руководством нового тренера
К следующим матчам квалификации Евро-2024 сборную Украины по футболу будет готовить новый главный тренер
Об этом президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил в facebook.
По его словам, национальная команда в июне сыграет товарищеский матч против Германии и отборочные встречи с Северной Македонией и Мальтой под руководством нового тренера, который заменит на этом посту Руслана Ротаня.
"К контрольному поединку с Германией и к следующим матчам отбора к Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в оговоренное с ним время", - пообещал Павелко.
Украина встретится с Германией 12 июня в Бремене. 16 июня наши футболисты сыграют с Северной Македонией, а 19 июня – с Мальтой.
Украина стартовала в отборе Евро-2024 под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня с гостевого поражения от Англии (0:2). Ожидается, что его заменит Сергей Ребров, возглавляющий "Аль-Айн" из ОАЭ.
- 17 апреля сообщалось, что Сергей Ребров достиг договоренности с УАФ о назначении главным тренером сборной Украины.
- 24 апреля Министерство молодежи и спорта разрешило сборной Украины продолжить выступления в квалификации Евро-2024, невзирая на выступление в отборе Беларуси.
- 24 апреля стало известно, что сборная Германии проведет 1000-ю игру в своей истории 12 июня в Бремене против Украины.
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