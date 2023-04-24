Об этом президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил в facebook.

По его словам, национальная команда в июне сыграет товарищеский матч против Германии и отборочные встречи с Северной Македонией и Мальтой под руководством нового тренера, который заменит на этом посту Руслана Ротаня.

"К контрольному поединку с Германией и к следующим матчам отбора к Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в оговоренное с ним время", - пообещал Павелко.

Украина встретится с Германией 12 июня в Бремене. 16 июня наши футболисты сыграют с Северной Македонией, а 19 июня – с Мальтой.

Украина стартовала в отборе Евро-2024 под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня с гостевого поражения от Англии (0:2). Ожидается, что его заменит Сергей Ребров, возглавляющий "Аль-Айн" из ОАЭ.