Украина сыграет с Россией в 1/8 финала чемпионата Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина и Россия встретятся 11 сентября во Гданьске (Польша).

Это стало известно после того, как Турция проиграла Финляндии 2: 3 в заключительном туре группового раунда, а Россия финишировала в своей группе второй. Украина по итогам группового раунда финишировала в группе третьей.

Победитель матча между Украиной и Россией сыграет в 1/4 финала против сильнейшего в противостоянии Польша - Финляндия.