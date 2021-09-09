Украина сыграет с Россией в 1/8 финала чемпионата Европы
Мужская сборная Украины по волейболу поспорит за выход в четвертьфинал чемпионата Европы с Россией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украина и Россия встретятся 11 сентября во Гданьске (Польша).
Это стало известно после того, как Турция проиграла Финляндии 2: 3 в заключительном туре группового раунда, а Россия финишировала в своей группе второй. Украина по итогам группового раунда финишировала в группе третьей.
Победитель матча между Украиной и Россией сыграет в 1/4 финала против сильнейшего в противостоянии Польша - Финляндия.
- Напомним, 8 сентября сборная Украины проиграла Польше в 5-м туре группового раунда чемпионата Европы по волейболу.
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