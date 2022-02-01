Украина сыграет против России в полуфинале Евро-2022 по футзалу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина 31 января на ЧЕ-2022 победила в Амстердаме (Нидерланды) сборную Казахстана - 5:3. В полуфинале команда Александра Косенко должна встретиться с Россией, победившей сегодня, 1 февраля, Грузию со счетом 3:1.

Россия в рейтинге УЕФА идет второй, а Украина - 11-я.

Финалисты Евро-2022 определятся 4 февраля.

Напомним, 31 января в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу сборная Украины победила Казахстан со счетом 5:3.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко заявил, что команда не собирается останавливаться после выхода в полуфинал чемпионата Европы по футзалу.

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