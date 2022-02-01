Украина сыграет против России в полуфинале Евро-2022 по футзалу
В полуфинале Евро-2022 по футзалу сборная Украины встретится с россиянами
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украина 31 января на ЧЕ-2022 победила в Амстердаме (Нидерланды) сборную Казахстана - 5:3. В полуфинале команда Александра Косенко должна встретиться с Россией, победившей сегодня, 1 февраля, Грузию со счетом 3:1.
Россия в рейтинге УЕФА идет второй, а Украина - 11-я.
Финалисты Евро-2022 определятся 4 февраля.
- Напомним, 31 января в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу сборная Украины победила Казахстан со счетом 5:3.
- Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко заявил, что команда не собирается останавливаться после выхода в полуфинал чемпионата Европы по футзалу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.64Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное