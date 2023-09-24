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Украина своей героической борьбой уже давно освободила все постсоветское пространство: Пионтковский о событиях и настроениях в странах Кавказа и Средней Азии

24 сентября, 2023 воскресенье
16:33
Мир

Знаковый американский политолог Андрей Пионтковский в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому отметил, что Украина показала неспособность Путина осуществлять колониальную политику

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Путин сдал Армению не сегодня, он сдал ее два года назад. Это была комбинация из двух причин. Первая – он не может, потому что Турция четко показала, что она выступит на стороне Азербайджана. А путинские войска будут противостоять туркам в трех регионах, они готовы стрелять друг в друга: это Нагорный Карабах, Ливия, Сирия. И везде тактическое оперативное преимущество у Турции, которая на порядок сильнее, и Путин это понимает. А второе - кроме геополитических аргументов, он еще имеет личную ненависть к Пашиняну", - сказал политолог .

Андрей Пионтковский напомнил: когда Пашинян пришел к власти, то проводил довольно пророссийскую политику. На всех голосованиях Генеральной Ассамблеи голосовал против осуждавших Россию резолюций, ничего проукраинского в его позиции не было.

"Но для Путина был невыносимым прецедент – человек пришел к власти с улицы, с уличных протестов. И это для него был совершенно неприемлемый прецедент. Вы посмотрите на позицию российских медиа, всех пропагандистов и во время карабахской войны 2022 года, и сегодня, – наказать Пашиняна . Это одна из причин поведения. А еще – России не хватает сил. Позиция ослаблена на всем постсоветском пространстве", - подчеркнул Пионтковский.

По его словам, также совершенно по-другому ведет себя теперь Казахстан.

"Вы видели, кстати, на этой неделе было мероприятие – встреча с пятью среднеазиатскими республиками. Даже на какой-то встрече такой уж верный Рахмон (президент Республики Таджикистан, - ред.) бросил Путину в лицо: чего это вы с нами обращаетесь, как с союзными республиками, мы давно не ваши союзные республики. Украина своей героической борьбой уже давно освободила все постсоветское пространство и показала, что у Путина нет ресурсов и что он неспособен осуществлять колониальную политику", - резюмировал публицист.

  • 11 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал , что Россия хочет "разобраться", почему Армения проводит военные учения с США, а не с ОДКБ.
  • 14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico заявил, что миротворцы РФ провалили свою миссию в Нагорном Карабахе
  • 20 сентября Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием принять меры относительно Азербайджана из-за его военной операции
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