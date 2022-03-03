Украина суммарно получит $15 млрд международной помощи, - глава НБУ

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко , - информирует Еспресо.TV.

"По нашим оценкам, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка достигает более 15 млрд долл. США в эквиваленте, из них более 5 млрд долл. США – непосредственно в бюджет", - сообщил Шевченко.

Кроме того, глава национального регулятора сказал, что учетная ставка будет оставаться неизменной – на уровне 10%.

Напомним, ЕС направит €500 млн на помощь Украине.

ЕС выделит Украине €1,2 млрд помощи на фоне угрозы вторжения РФ.