Украина суммарно получит $15 млрд международной помощи, - глава НБУ
Украина от международных организаций и стран-партнеров суммарно получит $15 миллиардов
Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко , - информирует Еспресо.TV.
"По нашим оценкам, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка достигает более 15 млрд долл. США в эквиваленте, из них более 5 млрд долл. США – непосредственно в бюджет", - сообщил Шевченко.
Кроме того, глава национального регулятора сказал, что учетная ставка будет оставаться неизменной – на уровне 10%.
- Напомним, ЕС направит €500 млн на помощь Украине.
- ЕС выделит Украине €1,2 млрд помощи на фоне угрозы вторжения РФ.
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