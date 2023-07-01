Напомню, в ночь на 8 января 2020 года после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 737-800 NG украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", направлявшийся в Киев. На борту находились 176 пассажиров из семи стран мира, 11 из них являлись гражданами Украины. Все они погибли.

11 января 2020 года генеральный штаб вооруженных сил Ирана признал, что украинский самолет был сбит ракетой "земля-воздух". Лайнера ошибочно идентифицировали как враждебный объект после его резкого поворота в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции.

Показательно, что ответственность за сбивание украинского лайнера взял на себя не официальный Тегеран, а военно-политическое формирование Корпус стражей Исламской революции (КСИР), которое, по сути, является "государством в государстве". Это оставляло официальному Ирану поле для дипломатического маневра, переложив ответственность на КСИР, одновременно продвигая версию о наличии внутренних споров между светскими и теократическими (духовными) властями страны.

Впрочем, сразу возникло много вопросов по поводу официальной версии КСИРа, что самолет "МАУ" был сбит из-за человеческого фактора, и что это произошло неумышленно.

Во-первых, заявление КСИР, что оператор ЗРК "Тор-М1" перепутал гражданский самолет с крылатой ракетой или американским истребителем, свидетельствовало о преднамеренной дезинформации мирового сообщества.

Дело в том, что крылатые ракеты "Томагавк", которые использовались в многочисленных военных конфликтах после их принятия на вооружение, летят на максимально низкой высоте (5 м над поверхностью моря) благодаря развитой системе позиционирования (GPS), контроля (DSMACN, TOA), трехмерной системы коррекции траектории в соответствии с рельефом местности (TERCOM). В то время как украинский самолет на момент поражения набрал высоту 2400 метров.

Во-вторых, характер полета крылатой ракеты значительно отличается от характера полета самолета. Крылатая ракета летит огибая рельеф местности. Это обеспечивает высокую скрытность ракеты и сложность ее уничтожения средствами ПВО.

В то же время гражданский самолет имел четкую траекторию полета – т.н. "воздушный коридор". К тому же скорость самолета к моменту поражения, по оценкам специалистов, составляла примерно 220 километров в час. То есть оператор ЗРК четко осознавал, на какой борт нацелена система и куда будет выпущена ракета.

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Следует обратить внимание на технические характеристики украинского самолета и крылатой ракеты. Длина самолета Boeing 737 – 39,5 метра, размах крыльев – 34,3 метра. В то время как крылатая ракета имеет длину 6.25 метра и диаметром - 0.53 м. По оценкам специалистов, спутать самолет с Томагавком невозможно.

Третьим фактором, опровергавшим версию о случайном сбитии авиалайнера, связана с техническими характеристиками российского зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Напомню, что это оружие близкого радиуса действия, максимальная дальность поражения которого составляет 12 километров, поэтому оператор ЗРК прекрасно отдавал себе отчет, какую цель он захватил, сопровождал и по которому работал.

Кроме того, ЗРК "Тор-М1" имеет две радиолокационные станции – смотровой локатор и радиолокатор наведения. Обзорный локатор дает полную картину происходящего в воздушном пространстве за 3 секунды, оценивая степень опасности объекта, его скорость и высоту, а дальше все это выводится на монитор оператора, и он ясно осознает, какая перед ним цель.

В Тор радиолокационная система с очень высоким разрешением. Оператор не мог перепутать Boeing 737 из БПЛА. Кроме того, по информации российских военных экспертов, ЗРК "Тор-М1" провел несколько десятков успешных военных стрельб в Сирии, именно по БПЛА. Следует отметить, что со стопроцентной результативностью.

Напомню, что украинский Boeing находился в воздухе несколько минут, поэтому заявления иранской стороны, что у оператора было 10 секунд для принятия решения, не соответствовали действительности.

Также отмечу, что версия военных КСИР, что "Тор-М1" зафиксировал американский беспилотник (БПЛА), но здесь по пути возник гражданский самолет и ракеты переключились на другую, большую по размеру цель, не соответствовавшие действительности. Отмечу, что ЗРК Тор-М1 может работать одновременно по двум целям – по две ракеты на каждую.

То есть даже если предположить теоретически, что в этом районе одновременно был беспилотник и самолет "МАУ", ЗРК поразил бы все два объекта.

Примечательно, что сразу после трагедии в украинские СМИ вбрасывается информация, в частности, ее озвучил эксперт Института будущего Игорь Тышкевич, что причиной катастрофы могло быть столкновение с американским беспилотником MQ-1 Predator.

По мнению эксперта Института будущего, "расследование трагедии предполагало рассмотрение всех версий: сбивание иранскими силами или столкновение с американским беспилотником, которых в воздушном пространстве Ирана (особенно после ракетных ударов по базам США в Ираке) могло быть достаточно".

Эта версия, по моему мнению, фактически дублировала российские нарративы, не соответствовала действительности. Подобные тезисы имеют целью отвлечь внимание от основной версии и называются "отвлечение внимания на недостойный объект".

Во-первых, по оценкам специалистов, Predator RQ-1 – разведывательный может действовать почти на 750 километров. Но ударный Predator МQ-1 значительно тяжелее и расстояние от оператора у него меньше почти на треть. Аэропорт Тегерана расположен в самом центре страны.

Ближайшая точка к границе с Ираком (откуда американцы теоретически могли бы запустить БПЛА) находится на расстоянии более 520 километров. До Персидского залива еще дальше – более 730 километров. Для беспилотников класса Predator МQ-1 такие расстояния сверх пределов, и американцы в таких случаях применили бы другое вооружение для выполнения подобных задач.

То есть, существование беспилотника и возможность его появления на большем радаре, столкновение с самолетом, или его сбитие, была исключена.

Кроме того, обратим внимание на еще одну важную деталь, которая опровергает версию о непреднамеренном сбитии лайнера. Гражданский самолет оснащен ретранслятором, который работает на международных частотах и передает информацию о скорости, высоте и типе самолета. У военных есть коды этого ретранслятора, а ЗРК "Тор-М1" оснащен системой "свой – чужой".

Если обнаруженная воздушная цель не дает опознания "свой – чужой" и по характеристикам полета классифицируется как враждебная, только тогда по решению командира расчета принимается решение по его поражению. В этой версии иранцы допустили одну важную ошибку – если бы они заявили, что ЗРК выпустила ракету в автоматическом режиме, то еще можно было бы поверить в постороннее вмешательство.

Примечательно, что накануне трагедии в небе над Тегераном в СМИ активно распространялась информация о хакерской атаке на ПВО Ирана. Это давало основания говорить о реализации т.н. операции "прикрытия", по которой сбитые украинские самолеты будут объясняться внешним вмешательством в системы наведения и коммуникаций. Эту версию подтверждали и заявления КСИРа, что оператор "Тор-М1" не смог соединиться со своим командиром.

Следует заметить, что Россия сразу попыталась использовать эту трагедию для того, чтобы оправдать сбивание российскими военными Boeing рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года.

9 января 2020 года — за три дня до того, как Тегеран официально признал факт сбивания Boeing из-за человеческой ошибки — бывший конструктор КБ "Сухой", авиаэксперт Вадим Лукашевич в интервью газете Правда.ру заявил, что в трагедии с украинским самолетом виновен т.н. "непроизвольный запуск". То есть Россия уже тогда отрабатывала сценарий "хотели сбить одну цель, а попали в другую".

Таким образом, россияне пытались создать т.н. "юридический прецедент" на момент рассмотрения дела о крушении MH17 над Донбассом. Признание факта ущерба из-за "человеческого фактора", по их мнению, должно было отменить глобальную ответственность, государство извиняется, и на этом все заканчивается. Россиянам в таком случае крайне важно было показать прецедент – что не только они сбили пассажирский лайнер, а их сбивают и другие страны, в частности, Иран.

Напомним, 17 марта 2021 года Иран представил окончательный отчет по расследованию крушения самолета авиакомпании МАУ. В документе говорилось, что самолет уничтожен из-за ошибки оператора противовоздушной обороны, который определил его как "враждебную цель". В МИД Украины назвали тогда это заявление иранской стороны "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета".

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности. В современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности у таких преступлений тоже нет. И мы, очевидно, также идем к действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано. Потому что только так справедливо".

Специально для Эспрессо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо

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