Украина стремится увеличить поставки чистой электроэнергии в ЕС, - Минэнерго

Об этом заявил замминистра энергетики Ярослав Демченков.

"Украина стремится стать хабом чистой электрической энергии для Европы. Страна будет наращивать способность поставлять чистую электроэнергию в ЕС и сохранять ее для нужд балансировки рынка", - сказал он.

Демченков отметил, что необходимо обсудить возможности строительства новых энергетических коридоров, а также распределительных сетей, которые усилят экспортно-импортные способности Украины и других стран. Он добавил, что Украина посредством экспорта чистой электроэнергии поможет Европейскому Союзу в зеленом переходе. Новые сети помогут в синхронизации электросетей стран Балтии в ENTSO-E и повысят энергетическую устойчивость ЕС.

Замминистра заявил, что Украина готова предоставить Евросоюзу свободные мощности для транзита и хранения газа. Так, страна предлагает до 15 млрд куб. м мощностей для хранения газа не только для частных иностранных компаний, но и стратегических запасов газа стран-членов ЕС.

"Прямая близость к границам ЕС - это стратегическое преимущество, которое, например, дает возможность сохранять LNG, завезенный в Европу", - сказал Демченков.

Он также пригласил латвийский бизнес приобщиться к реализации программ децентрализации энергосистемы, созданию на местах распределенной генерации, подготовке проектов по повышению энергоэффективности домохозяйств и предприятий, проектам по развитию биоэнергетики и когенерации в Украине.

Также Демченков поблагодарил коллег из латвийского правительства, представителей бизнеса и граждан Латвии за помощь энергетическому сектору Украины.

"Ни одна энергосистема не испытывала таких повреждений, как украинская за последние 6 месяцев, и без вашей помощи, поддержки во введении санкций против агрессора нам было бы очень трудно сохранять устойчивость энергосистемы. На этапе подготовки к следующему отопительному сезону международная помощь все еще имеет чрезвычайно большое значение ", - подчеркнул он.

В Украине на 23 марта энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности.