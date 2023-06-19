Украина стремится получить $40 млрд на "Зеленый план Маршалла" и построить зеленую сталелитейную промышленность
Украина ищет до 40 миллиардов долларов для финансирования первой части "Зеленого плана Маршалла" для восстановления своей экономики
Об этом сообщил Reuters заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма, накануне саммита, который состоится на этой неделе.
На двухдневной встрече, которая начнется в среду в Лондоне, политики и финансисты обсудят краткосрочные вопросы финансирования страны, а также рассмотрят долгосрочные усилия по реконструкции.
По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в 411 миллиардов долларов, что в три раза превышает валовой внутренний продукт страны. С момента вторжения РФ в феврале 2022 года внешние доноры влили в Украину 59 миллиардов долларов на финансовые нужды.
Отмечается также, что заместитель главы Офиса президента, называя цифру в 40 миллиардов долларов на начальный этап восстановления, сказал, что первостепенное внимание будет уделено металлургической промышленности.
В 2021 году этот сектор обеспечил около 10% украинского ВВП, треть экспортных поступлений и дал работу около 600 000 человек. На его долю также приходится 15% выбросов углерода в стране, и Шурма сказал, что сейчас есть возможность построить отрасль, основанную на возобновляемых источниках энергии.
"Если вы должны отстраиваться, то логично отстраиваться "зелеными" методами в соответствии с новыми технологиями... Наше видение состоит в том, чтобы построить в Украине "зеленую" сталелитейную промышленность мощностью 50 миллионов тонн", - сказал он в интервью.
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Это позволит стране стать самым дешевым в мире поставщиком "зеленой" стали и существенно поддержать усилия Европы по декарбонизации, что стимулируется инвестициями в новые ветровые, солнечные, атомные и гидроэлектростанции.
По словам Шурмы, многие поврежденные старые металлургические заводы страны были построены в местах, которые соответствовали их зависимости от угля как источника энергии, но теперь они могут строить ближе к месторождениям железной руды и как можно дальше от региона Донбасса.
Прибавляется также, что для того чтобы помочь привлечь $20-$40 млрд начального финансирования, Украина планирует создать коалицию из представителей промышленности, государственного и частного секторов для разработки плана, в том числе для проведения начальной работы по определению масштабов проектов.
Подготовительные работы, по всей вероятности, займут 1-1,5 года, хотя, по словам Шурмы, "чтобы быть реалистом, фактическое строительство начнется только после окончания войны".
Сообщается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции призывает мировых инвесторов и британский бизнес усилить поддержку Украины.
Справка: План Маршалла – это программа восстановления стран Европы после Второй мировой войны. Проект плана был выдвинут в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. Он вступил в силу в апреле 1948 года. В исполнении плана принимали участие 17 европейских стран.
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