Об этом сообщил Reuters заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма, накануне саммита, который состоится на этой неделе.

На двухдневной встрече, которая начнется в среду в Лондоне, политики и финансисты обсудят краткосрочные вопросы финансирования страны, а также рассмотрят долгосрочные усилия по реконструкции.

По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в 411 миллиардов долларов, что в три раза превышает валовой внутренний продукт страны. С момента вторжения РФ в феврале 2022 года внешние доноры влили в Украину 59 миллиардов долларов на финансовые нужды.

Отмечается также, что заместитель главы Офиса президента, называя цифру в 40 миллиардов долларов на начальный этап восстановления, сказал, что первостепенное внимание будет уделено металлургической промышленности.

В 2021 году этот сектор обеспечил около 10% украинского ВВП, треть экспортных поступлений и дал работу около 600 000 человек. На его долю также приходится 15% выбросов углерода в стране, и Шурма сказал, что сейчас есть возможность построить отрасль, основанную на возобновляемых источниках энергии.

"Если вы должны отстраиваться, то логично отстраиваться "зелеными" методами в соответствии с новыми технологиями... Наше видение состоит в том, чтобы построить в Украине "зеленую" сталелитейную промышленность мощностью 50 миллионов тонн", - сказал он в интервью.

Читайте также: Ни один инвестор не зайдет в Украину, пока не будет гарантировано право собственности, - первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Непран

Это позволит стране стать самым дешевым в мире поставщиком "зеленой" стали и существенно поддержать усилия Европы по декарбонизации, что стимулируется инвестициями в новые ветровые, солнечные, атомные и гидроэлектростанции.

По словам Шурмы, многие поврежденные старые металлургические заводы страны были построены в местах, которые соответствовали их зависимости от угля как источника энергии, но теперь они могут строить ближе к месторождениям железной руды и как можно дальше от региона Донбасса.

Прибавляется также, что для того чтобы помочь привлечь $20-$40 млрд начального финансирования, Украина планирует создать коалицию из представителей промышленности, государственного и частного секторов для разработки плана, в том числе для проведения начальной работы по определению масштабов проектов.

Подготовительные работы, по всей вероятности, займут 1-1,5 года, хотя, по словам Шурмы, "чтобы быть реалистом, фактическое строительство начнется только после окончания войны".

Сообщается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции призывает мировых инвесторов и британский бизнес усилить поддержку Украины.

Справка: План Маршалла – это программа восстановления стран Европы после Второй мировой войны. Проект плана был выдвинут в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. Он вступил в силу в апреле 1948 года. В исполнении плана принимали участие 17 европейских стран.