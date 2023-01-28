Украина стремится получить 24 современных истребителя: в идеале — F-16, — Игнат

Об этом рассказал в интервью El Pais спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Юрия Игната, приоритетом для украинских пилотов являются американские истребители F-16, однако также рассматривается возможность предоставления французских Rafale и шведских Gripen.

Спикер воздушных сил добавил, что для получения самолетов понадобится не менее полугода: это время будут занимать как сложные политические дискуссии, так и обучение пилотов и команд наземного обслуживания.

Напомним, кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность помощи Украине истребителями F-16 и оплатить танки Leopard 2.

На 21 января известно, что посол Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердил, что Вашингтон согласится с идеей партнеров передать Украине истребители F-16.

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