Украина стремится получить 24 современных истребителя: в идеале — F-16, — Игнат
В рамках первого "авиационного" пакета помощи Украина ожидает получить по два батальона истребителей, в каждом из которых будет 12 самолетов
Об этом рассказал в интервью El Pais спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По словам Юрия Игната, приоритетом для украинских пилотов являются американские истребители F-16, однако также рассматривается возможность предоставления французских Rafale и шведских Gripen.
Спикер воздушных сил добавил, что для получения самолетов понадобится не менее полугода: это время будут занимать как сложные политические дискуссии, так и обучение пилотов и команд наземного обслуживания.
- Напомним, кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность помощи Украине истребителями F-16 и оплатить танки Leopard 2.
- На 21 января известно, что посол Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердил, что Вашингтон согласится с идеей партнеров передать Украине истребители F-16.
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