Об этом пишет Центр противодействия дезинформации в телеграме .

"Денонсируя российско-украинское соглашение от 1997 года о безвизовых поездках, Киев сознательно преследует цель максимально навредить родственным и дружеским связям между нашими гражданами", - основной нарратив российских СМИ за 9 сентября.

Еврокомиссар Илва Йогансон заявил, что нельзя доверять россиянам и они не должны быть туристами в ЕС, ведь "отныне это не фундаментальное право, а привилегия".

По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, россияне будут зеркально отвечать собственным интересам, но "заинтересованы в инвесторах и туристах, в том числе из недружественных стран, чтобы люди видели, как на Западе много врут о России".

Мария Захарова заявила, что РФ не будет действовать зеркально в ответ на отмену Украиной безвиза с Россией, чтобы спасти украинцев, которые ищут в РФ защиты от националистов.

"Визовые ограничения являются элементом защиты от агрессии РФ со стороны ЕС и Украины. Упрощенное пересечение границ требуется РФ для информационной экспансии и внутриполитического влияния и облегчает депортацию украинцев с временно оккупированных территорий для улучшения собственной демографической ситуации", - подчеркнули в Центре при СНБО.

1 июля упразднили безвиз между РФ и Украиной.

9 сентября ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября.

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