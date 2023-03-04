Украина стремится начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году: Зеленский после встречи с президентом Европарламента Мецолой во Львове
В субботу, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с главой Европарламента Робертой Мецолой
Фото встречи опубликованы на странице Зеленского в телеграмме.
"Во Львове встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой. Спасибо за лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом", - написал Зеленский.
Он напомнил, что 1 марта прошлого года, во второй день после подачи заявки Украины на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС.
"Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в текущем году", - заявил Зеленский.
- 3 марта Роберта Мецола прибыла в Киев и встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
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