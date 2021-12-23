"Украина стремится исключительно к миру": МИД отреагировал на слова Путина о подготовке "военной операции" на Донбассе

Об этом Николенко сказал в комментарии РБК-Украина.



"Украина стремится исключительно к миру", - отметил Николенко, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина якобы готовит очередную военную операцию на Донбассе.



Представитель МИД подчеркнул, что украинская сторона делает все для того, чтобы мирно урегулировать вооруженный конфликт. В частности, Украина пытается возобновить переговоры в Нормандском формате, а также делегация в Трехсторонней контактной группе достигла договоренности о полном соблюдении режима прекращения огня.



МИД призвал Россию придерживаться мирного плана по урегулированию конфликта.



"Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на Востоке Украины. Люди с обеих сторон линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", - отметил Николенко.

Как сообщалось ранее, стороны трехсторонней контактной группы договорились вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

А 23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что подозревает Украину в якобы подготовке "третьей военной операции".