"Украина стремится исключительно к миру": МИД отреагировал на слова Путина о подготовке "военной операции" на Донбассе
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Украина не готовит никаких военных операций на Донбассе и стремится к дипломатическому урегулированию конфликта
Об этом Николенко сказал в комментарии РБК-Украина.
"Украина стремится исключительно к миру", - отметил Николенко, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина якобы готовит очередную военную операцию на Донбассе.
Представитель МИД подчеркнул, что украинская сторона делает все для того, чтобы мирно урегулировать вооруженный конфликт. В частности, Украина пытается возобновить переговоры в Нормандском формате, а также делегация в Трехсторонней контактной группе достигла договоренности о полном соблюдении режима прекращения огня.
МИД призвал Россию придерживаться мирного плана по урегулированию конфликта.
"Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на Востоке Украины. Люди с обеих сторон линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", - отметил Николенко.
- Как сообщалось ранее, стороны трехсторонней контактной группы договорились вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.
- А 23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что подозревает Украину в якобы подготовке "третьей военной операции".
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