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"Украина – страна супергероев": НБУ выпустил памятную монету с благодарностью энергетикам

26 сентября, 2023 вторник
17:24
Экономика

Нацбанк выпустил памятную монету "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!" Ее эскизы создал украинский художник и графический дизайнер Сергей Майдуков

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монета имеет современный минималистичный дизайн.

С одной стороны изображена стилизованная композиция, символизирующая энергетическую систему Украины.

"Ее образ воплощен в символическом соцветии подсолнечника, каждый лепесток которого, как фонарь, озаряет светом нашу страну. Он сияет, несмотря на вражеские ракетные обстрелы, как восход солнца, который обязательно наступит после самой страшной ночи", - объясняет пресс-служба регулятора.

С другой стороны монеты изображен стилизованный трезубец, который при вращении монеты трансформируется в букву Э – энергетика.

"И в мирные времена работа украинских энергетиков важна, но во время войны – она героическая! Каждый день и каждую ночь под вражескими обстрелами и в непогоду, несмотря на усталость и угрозы, эти обычные необычные люди делали свое дело. То и дело, возвращая свет, они возвращают вместе с ним надежду, дают возможность жить и работать, бороться за Победу! Поэтому, чтобы увековечить их подвиг, мы создали эту современную минималистичную монету с закодированными символами победного света", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Новости
Украина
НБУ
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