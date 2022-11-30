Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

По его словам, оживленная дискуссия по поводу комплексов Patriot свидетельствует о приближении к принятию решения о передаче их Украине. Пока это политическое обсуждение не переросло в окончательное решение, но все будет зависеть от США, имеющих в запасе около 400 ЗРК Patriot различных модификаций. Именно Штаты могут передать их скоро после подготовки.

"Мы действительно стоим на пороге принятия решения о передаче Patriot, ведь это быстрее и проще, чем история с F-16 и другими самолетами стран Запада", - подчеркнул Сергей Згурец.

21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.

23 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что попросил Германию отправить Patriot в Украину.

В Германии сообщили , что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые передадут Польше, возможно только после консультаций с НАТО.

25 ноября в НАТО заявили, что решения по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран.

Польша после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.

29 ноября CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что США рассматривают возможность передачи Patriot Украине для поддержки средств ПВО в борьбе с российскими атаками.

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