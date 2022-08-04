Украина старается закупить дроны по всему миру, первейшая задача – 200 БПЛА для разведки, - глава Госспецсвязи
Украина нуждается в тысячах гражданских дронов для Вооруженных сил
Об этом в эфире Еспресо сказал глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.
"Наша команда работает по всему миру, и мы закупаем дроны у всех производителей, которые только есть в мире. Мы их испытываем, изучаем. Ни один дрон не закупается непроверенным. Если мы говорим о военных дронах - сначала производители нам их дают на тестирование, проверяем, могут ли они противостоять радиоэлектронной борьбе россиян, и после этого их закупаем", – отметил он.
Щиголь добавил, что первоочередная задача Украины – закупить 200 военных разведывательных профессиональных дронов, таких как Fly Eye или аналогов.
"Мы нуждаемся в тысячах гражданских дронов, которые еще вчера было чьими-то хобби. Они нужны на всех линиях обороны, и наша задача – оснастить ими каждое малейшее подразделение ВСУ для того, чтобы мы могли сохранить жизнь наших воинов. Это самое ценное, что у нас есть", - подытожил чиновник.
- В рамках проекта "Армия дронов" для украинских воинов закупили 20 беспилотников-разведчиков Fly Eye, четыре из них уже отправляются на передовую.
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