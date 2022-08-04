Об этом в эфире Еспресо сказал глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.

"Наша команда работает по всему миру, и мы закупаем дроны у всех производителей, которые только есть в мире. Мы их испытываем, изучаем. Ни один дрон не закупается непроверенным. Если мы говорим о военных дронах - сначала производители нам их дают на тестирование, проверяем, могут ли они противостоять радиоэлектронной борьбе россиян, и после этого их закупаем", – отметил он.

Щиголь добавил, что первоочередная задача Украины – закупить 200 военных разведывательных профессиональных дронов, таких как Fly Eye или аналогов.

"Мы нуждаемся в тысячах гражданских дронов, которые еще вчера было чьими-то хобби. Они нужны на всех линиях обороны, и наша задача – оснастить ими каждое малейшее подразделение ВСУ для того, чтобы мы могли сохранить жизнь наших воинов. Это самое ценное, что у нас есть", - подытожил чиновник.

В рамках проекта "Армия дронов" для украинских воинов закупили 20 беспилотников-разведчиков Fly Eye, четыре из них уже отправляются на передовую.