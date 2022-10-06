Украина становится лидером в рейтинге минной проблематики, - исполнительный директор ОО "Ассоциация саперов" Пистрюга
Исполнительный директор ОО "Ассоциация саперов" Тимур Пистрюга сообщил, что по итогам 2022 года Украина может занять первое место в мире по минной проблематике
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".
"До 24 февраля этого года Украина входила в 5 стран мира с наибольшим коэффициентом минной проблематики. Статистика по этой проблематике разная. Мы занимали 4 место в мире по количеству жертв от мин и взрывоопасных предметов. Нас опережали только Афганистан, Йемен и Мали", - рассказал Пистрюга
Исполнительный директор ОО "Ассоциация саперов" подчеркнул, что Украина становится мировым лидером по минной проблематике
"Статистика о жертвах от мин и взрывоопасных предметов самая болезненная. Ждем итоги этого года. Однако, я убежден, что мы будем лидером в мировом рейтинге минной проблематики", - добавил он.
- 20 сентября стало известно, что Бельгия намерена прислать Украине больше оружия и активизировать работу по разминированию.
- 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и предложил стать лидером в глобальных усилиях по разминированию нашей территории.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.92
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.08
- Актуальное
- Важное