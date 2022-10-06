Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

"До 24 февраля этого года Украина входила в 5 стран мира с наибольшим коэффициентом минной проблематики. Статистика по этой проблематике разная. Мы занимали 4 место в мире по количеству жертв от мин и взрывоопасных предметов. Нас опережали только Афганистан, Йемен и Мали", - рассказал Пистрюга

Исполнительный директор ОО "Ассоциация саперов" подчеркнул, что Украина становится мировым лидером по минной проблематике

"Статистика о жертвах от мин и взрывоопасных предметов самая болезненная. Ждем итоги этого года. Однако, я убежден, что мы будем лидером в мировом рейтинге минной проблематики", - добавил он.

20 сентября стало известно, что Бельгия намерена прислать Украине больше оружия и активизировать работу по разминированию.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и предложил стать лидером в глобальных усилиях по разминированию нашей территории.