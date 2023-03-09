Об этом CNN заявил высокопоставленный чиновник минобороны США.

"Каждый должен быть готов к тому, как будут выглядеть сценарии угрозы, когда Иран применит тактику, технику и процедуры, которым он научился в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь", - сказал чиновник, имея в виду Ближний Восток.

Собеседник добавил, что Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы взамен получить "летальную помощь".