Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия, – CNN
Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия за пределами Ближнего Востока. Приобретенный опыт Тегеран может использовать в будущем
Об этом CNN заявил высокопоставленный чиновник минобороны США.
"Каждый должен быть готов к тому, как будут выглядеть сценарии угрозы, когда Иран применит тактику, технику и процедуры, которым он научился в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь", - сказал чиновник, имея в виду Ближний Восток.
Собеседник добавил, что Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы взамен получить "летальную помощь".
- Ранее СМИ сообщили, что Иран тайком передал России 100 млн патронов и 300 тыс. снарядов.
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