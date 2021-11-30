Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский

Об этом он написал на своей странице в Twitter.



"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и этим технологическим гигантом", - говорится в сообщении.



Президент Владимир Зеленский также добавил, что цифровизация - безусловный приоритет Украины.

запланированной переписи населения 2022-2023;

проектов, связанных с переходом в режим paperless;

развития приложения "Действие" для платформы iOS;

инициатив по цифровой грамотности;

привлечение цифровых технологий в области здравоохранения.

Напомним, в июле 2021 г. ООН призвала Украину провести перепись населения.

В сентябре Всеукраинская перепись населения была назначена на 2023 год.

По словам главы Минцифры, корпорация предоставит нам поддержку в разработке и определении приоритетных проектов, направленных на сокращение бумажных транзакций, экономию времени персонала и улучшение опыта работы граждан и государственных служащих.Меморандум предусматривает сотрудничество по:"Также создаем рабочие группы, которые будут отвечать за разработку планов по реализации наших совместных инициатив", - добавил Федоров.

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