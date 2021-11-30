Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проведет перепись населения вместе с компанией Apple
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и этим технологическим гигантом", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Зеленский также добавил, что цифровизация - безусловный приоритет Украины.
Меморандум предусматривает сотрудничество по:
- запланированной переписи населения 2022-2023;
- проектов, связанных с переходом в режим paperless;
- развития приложения "Действие" для платформы iOS;
- инициатив по цифровой грамотности;
- привлечение цифровых технологий в области здравоохранения.
- Напомним, в июле 2021 г. ООН призвала Украину провести перепись населения.
- В сентябре Всеукраинская перепись населения была назначена на 2023 год.
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