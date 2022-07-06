Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Несмотря на то, выполним ли мы условия вступления в Евросоюз , не выполним ли, не может быть у ЕС Украины, которая не победила Россию. Украина победительница станет членом Европейского Союза сразу на второй день после победы. Но если, во что я не верю, мы не победим в этой войне, никакой Украины у Евросоюза не будет", – отметил Дунда.

Нардеп добавил, что цивилизованный мир помогает нам, чтобы мы победили россиян.

"Войну за независимость Украины против России понимает весь цивилизованный мир. Мероприятие дает деньги нам именно для этого – чтобы мы выиграли эту войну. И наши международные партнеры как поддерживали нас, так и будут поддерживать", – отметил Олег Дунда.

5 июня Британский политолог Тарас Кузьо заявил, что Путин будет идти до конца, поскольку победа Украины в войне против России будет означать конец его режиму.

По состоянию на начало июня в победе Украины над Россией были уверены 90,3% украинцев.

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