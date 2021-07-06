Украина станет местом баталий циклона и антициклона, - Наталья Диденко о погоде на Ивана Купала
В Украине 7 июля будет теплая погода, однако ожидаются грозы и дожди
Об этом передает синоптик Наталья Диденко в Telegram .
"На Ивана, 7-го июля, Украина станет местом баталий южного циклона и восточного антициклона с интересным и необычным именем Kornelieke.
Антициклон давит и сует мощно, однако завтра циклон еще сопротивляться и потому грозовые дожди останутся на Юге Украины, на востоке и в центре ", - сообщила она.
В дневные часы "левый" атмосферный фронт с запада приведет кратковременные дожди с грозами у наших западных областях. Однако в ночь на Ивана дожди вероятные только в южной части, восточных и центральных областях.
Северная часть Украины будет завтра без дождей.
Температура воздуха набирает летних обороты, в среду ожидается + 26 ° C ... + 33 ° C, а вот на юге на несколько градусов будет свежее, + 24 ° C ... + 28 ° C.
В Киеве в ночь на Ивана предполагается + 18 ° C ... + 20 ° C. Днем 7 июля в Киеве будет солнечно и жарко, + 28 ° C ... + 30 ° C.
"В дальнейшем антициклон таки додавить своим авторитетом - дожди с Украиной вытеснит, жара усилится", - отметила госпожа Диденко.
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